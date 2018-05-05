Агван Варданян: С приходом к власти Пашиняна вряд ли что-то в Армении быстро изменится

После того как секретарь оппозиционной фракции в парламенте Армении АРФ «Дашнакцутюн» Агван Варданян публично отказался поддержать оппозиционера Никола Пашиняна в ходе его утверждения премьером, он был исключен из собственной партии и выставлен в местной прессе едва ли не «врагом революции». Однако в интервью Федеральному агентству новостей, которое политик согласился эксклюзивно дать уже на следующий день, выяснилось, что таким образом Варданян отстаивал свои внутренние принципы. Пашиняна он считает «хорошим человеком, пусть и непредсказуемым», но сильно сомневается в том, что после его прихода к власти многое изменится как во внутренней, так и во внешней политике Армении.

— Прежде всего, как вы оцениваете текущее политическое положение в Армении вообще и в Ереване в частности? Чем, на ваш взгляд, закончится повторное голосование 8 мая в парламенте по кандидатуре Пашиняна?

— Я считаю, что в ходе повторных выборов в Национальном собрании значительная часть членов правящей республиканской партии проголосует за утверждение Пашиняна на пост премьер-министра. И, таким образом, Пашинян со второй попытки будет утвержден на этот пост. После этого в стране будет сформировано «правительство меньшинства», которому предстоит долгий путь для того, чтобы найти общий язык с парламентом. При этом та большая часть населения страны, которая сегодня поддерживает Пашиняна, утихомирится, и массовые акции протеста сойдут на нет. Общая обстановка в республике должна вскоре стабилизироваться.

Первостепенной задачей правительства Пашиняна станет обеспечение быстрого и плавного перехода тысяч граждан и государства в целом к обычной мирной жизни. Далее Армения будет готовиться к внеочередным выборам. Предполагаю, что внеочередные выборы в стране пройдут через полгода-год.

— Как известно, в ходе первого голосования в парламенте вы не поддержали кандидатуру Пашиняна. Его фигура вызывает у вас какие-то опасения, вы ему не доверяете или есть какие-то другие причины для вашего личного демарша?

— Главная причина моего демарша вот в чем. В последнее время все данные Пашиняном интервью и публичные выступления были довольно взвешенными и убедительными. Не менее удачно он выступал недавно и на площади Республики. Тем не менее, в этих его выступлениях все изложенные им взгляды — в том числе по урегулированию в Нагорном Карабахе, взаимоотношениям с Россией, США, ЕС и другими крупными державами — в целом полностью совпадают с той политикой, которую проводило прежнее правительство страны. То же самое относится и к его взглядам на внутреннюю политику Армении. На мой взгляд, у него нет каких-то свежих идей относительно социально-экономической программы развития государства, борьбы с коррупцией и т.д.

При этом я считаю, что приход к власти Пашиняна может негативно сказаться как на внутренней, так и на внешней политике страны. Поэтому он должен как можно быстрее урегулировать ситуацию в стране.

Для меня последние события четко разделяются на два этапа. Первый этап — до того, как бывший премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку, и тот, который стартует после утверждения Никола Пашиняна в качестве премьер-министра. Мне кажется, что после отставки Саргсяна многие политические процессы могли бы проходить при более конструктивной риторике, избегая потрясений и «резких движений». Мне кажется, Пашинян мог бы создать более позитивную общественную обстановку в стране в преддверии будущих внеочередных выборов.

Кроме того, есть некий диссонанс в поведении сторонников Пашиняна. С одной стороны, они позиционируют себя как сторонников всеобщего общественного согласия, ненасилия и миролюбия. С другой — многие революционеры демонстрируют в соцсетях очень много негатива, злости и даже ненависти. К тому же, для них очень характерна низкая толерантность к политическим оппонентам.

Я изначально предупреждал, что не буду голосовать за Пашиняна, даже будучи представителем партии «Дашнакцутюн». И при необходимости могу отказаться от своего депутатского мандата. В итоге я воздержался от голосования, подал заявление о выходе из партии, и руководство «Дашнакцутюн» решило исключить меня из своих рядов.

Тем не менее я спокоен, поскольку остался верен своим убеждениям. Совесть моя спокойна.

— У вас нет опасений, что после своего утверждения на пост премьера Пашинян может попасть под влияние США и постепенно изменить внешнеполитический курс Армении с пророссийского на прозападный, «евроатлантический»?

— Насколько я знаю, в последнее время с Пашиняном контактировало не только американское консульство, но и российское, и дипломаты целого ряда других стран. Судя по тем заявлениям, которые до последнего времени делал Пашинян, его движение не имеет никакой внешнеполитической направленности. К тому же его взгляды на внешнюю политику, как я уже говорил, не сильно отличаются от тех, которые имела прежняя власть.

Конечно, довольно сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше — в конце концов, Пашинян — человек весьма политически гибкий. Однако на внешнюю политику государства влияет не один только премьер-министр, ее формирует несколько влиятельных политических групп. Но, как говорится, время покажет. Это будет зависеть и от политики наших российских партнеров по отношению к Армении.

— Многих очень пугает, что сегодня в Армении уже начались насильственные отставки госслужащих, поддерживающих прежнюю власть. Здесь можно привести в пример митинги за отставку ректора Ширакского государственного университета в Гюмри, уход с должности директора ереванской школы №11 и многое другое. Вы не боитесь, что после смены премьера на многих уровнях власти начнутся тотальные «зачистки» сторонников прежней власти?

— В таких революционных ситуациях, какая сегодня сложилась в Армении, всегда сталкиваются интересы многотысячных слоев населения. Причем в разных районах страны люди, поддерживая Пашиняна, добиваются различных целей. Все эти процессы довольно трудно контролировать из единого центра. Если люди, которые придут к власти в Армении, будут нетолерантно относиться к своим политическим оппонентам, то ни к чему хорошему это не приведет. Вполне возможны социальные потрясения и даже уличные столкновения.

Пашинян неоднократно заявлял, что его главная цель — это законность в стране, которая распространяется на всех без исключения. Но поскольку здесь сталкиваются интересы очень многих социальных групп, полностью обойтись без потрясений вряд ли получится. Задача нового правительства — свести их к минимуму.

— Насколько тяжело вам далось решение уйти из партии?

— Честно говоря, всегда очень тяжело «плыть против течения», а также идти против того, чего хочет твоя партия и чего желает большинство народа. Тем не менее история знает немало случаев, когда вожди, пришедшие к власти на волне народной любви, приносили своему народу немало горя. Хотелось бы, чтобы в Армении ничего подобного не произошло.

— Как вы видите свое будущее, в том числе политическое?

— Да, сегодня я ушел из политики, я не являюсь депутатом или членом какой-либо партии. В ближайшее время у меня нет планов продолжать политическую карьеру. Тем не менее после выборов премьера ситуация может измениться, и я обсужу свое дальнейшее будущее с коллегами по партии, в которой состоял с 1996 года. Многие мои бывшие коллеги поддерживают мое решение не голосовать, но остаться верным своим политическим взглядам. Возможно, я буду просто поэтом, поскольку давно пишу стихи и, по отзывам моих друзей и знакомых, весьма неплохие.