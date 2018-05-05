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Сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» совершил деловой заход на Кипр
Россия
Сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» совершил деловой заход на Кипр
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    Сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» совершил деловой заход на Кипр

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    Сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» совершил деловой заход на Кипр

    Москва, 5 мая. Фрегат ВМФ России «Ярослав Мудрый» совершил деловой заход на Кипр. Об этом сообщил глава пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов.

    «Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый», в настоящее время выполняющий задачи в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, совершил деловой заход в порт Лимасол», — сказал Мартов.

    По его словам, в ходе визита будут пополнены корабельные запасы, а российские моряки смогут посетить местные достопримечательности и отдохнуть на берегу. Мартов также добавил, что «Ярослав Мудрый» отправился в поход 15 апреля, взяв курс в Средиземное море для плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России.

    Автор: Алексей Громов
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