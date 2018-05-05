Минобрнауки изменит преподавание ОБЖ в школах после трагедии в «Зимней вишне»

Москва, 5 мая. Министерство образование и науки России внесет корректировки в преподавание ОБЖ в школах после трагедии, которая произошла в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Ожидается, что в мае состоится коллегия ведомства, на которой будет рассмотрена новая концепция преподавания Основ безопасности жизнедеятельности и обществознания.

«Ориентиром для совершенствования содержания учебников, методик и технологий формирования установок безопасного поведения в условиях повседневной жизни и различных опасных ситуациях», — сообщает «Коммерсант».

Кроме того, МЧС распорядилось проводить тренинги по обучению пожарной безопасности, а инспекция теперь будет проводиться в отношении самого объекта, а не его организации-владельца. Спасатели также намерены периодически осуществлять рейды в места массового скопления людей и лицензировать фирмы, которые проектируют средства обеспечения пожарной безопасности, уточняет «Газета Кемерова».

Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25-26 марта. Жертвами возгорания стали 60 человек, 41 из которых — дети.