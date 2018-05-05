Шествие против Макрона на улицах Парижа переросло в беспорядки

Париж, 5 мая. В Париже проходит шествие против президента Франции Эммануэля Макрона, которое приурочено к первой годовщине его избрания. К настоящему моменту шествие дошло до площади Бастилии в Париже и грозит перерасти в беспорядки, передает РИА Новости.

Шествие было организовано левым политическим движением «Неподчинившаяся Франция». По оценкам организаторов, в акции принимают участие более 150 тысяч человек. Шествие проходило под контролем полиции и не сопровождалось серьезными столкновениями.

Однако, когда колонна подошла к площади Бастилии, в толпе появились одетые в черное хулиганы, которые стали нападать на журналистов. Радикально настроенные молодые люди начали забрасывать передвижные телестудии пластиковыми и стеклянными бутылками. Хулиганы повредили несколько автомобиля французских телевизионщиков. Молодежь демонстрировала журналистам неприличные жесты, называя их «коллаборационистами» и советуя «проваливать с площади».