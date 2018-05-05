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Новости Сирии
Сирия новости 5 мая 19.30: США возобновили авианалеты в Хасаке, более 100 ИГИЛовцев уничтожены на юге Дамаска
Политика
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    Сирия новости 5 мая 19.30: США возобновили авианалеты в Хасаке, более 100 ИГИЛовцев уничтожены на юге Дамаска

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    ВВС США

    Сирия, 5 мая. Более сотни ИГИЛовцев были уничтожены за время операции САА к югу от Дамаска. ВВС Коалиции США возобновили бомбардировки в провинции Хасака. САА уничтожает траншеи и баррикады боевиков на севере Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии ударили по опорным пунктам «Ан-Нусры»*** на юге Идлиба.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают продвигаться в районе Хаджар Аль-Асвад к югу от Дамаска; направили 33 автобуса с боевиками из Дамаска в Идлиб; начали уничтожать следы присутствия исламистов на севере Хомса.

    Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась новому нападению «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

    «Исламское государство»1: потеряло не менее сотни террористов в боях с САА южнее столицы; организовало взрыв в провинции Аль-Анбар в Ираке.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам ВВС САР в южной части Идлиба.

    Международная коалиция: возобновила бомбардировки в провинции Хасака.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    После того как южная часть района Хаджар Аль-Асвад перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА), войска САР начали зачищать север квартала. Как передает информационный портал Al Masdar News, во главе со 105-й бригадой САА правительственным подразделениям удалось занять электростанцию, здание школы, а также несколько строительных блоков. Напомним, поддержку силам САР оказывают палестинские военизированные формирования и Национальные силы обороны****** (NDF). В ходе боев террористическая группировка продолжает нести потери в живой силе. Так, с начала вооруженного противостояния на юге от Дамаска были уничтожены более ста террористов ИГИЛ1. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По данным военных источников AMN, в скором времени части САР намереваются атаковать район лагеря «Аль-Ярмук».

    Тем временем 33 автобуса с боевиками и членами их семей покинули южные территории Дамаска и направились в провинцию Идлиб. Как сообщалось ранее, исламисты, удерживавшие населенные пункты Бабила, Ялда и Бейт-Сахм, приняли условия мирного соглашения с властями САР и добровольно сдали свои позиции и оружие.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Сирийская арабская армия (САА) начала уничтожать траншеи и баррикады боевиков вооруженной оппозиции в Растанском котле, передает информационное агентство Al Masdar News. Напомним, большинство исламистов согласились капитулировать и прекратить боестолкновения в обмен на беспрепятственную эвакуацию на север Сирии. Радикалы передали все свое вооружение и бронетехнику российской военной полиции. Тем не менее некоторые джихадисты отказались сложить оружие и все еще продолжают оказывать правительственным силам ожесточенное сопротивление. Оставшиеся боевики объединились в составе группировки под названием «Джейш Аль-Сахаба».

    Между тем появилась информация о том, что силы САР почти завершили подготовку к открытию стратегической трассы Хама — Хомс. Движение по магистрали будет возобновлено впервые за последние несколько лет. Это позволит САА минимизировать затраты на переброску подразделений в Хаму.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Новостное агентство Al Masdar News сообщает о том, что боевики террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству» (ИГИЛ), начали новую атаку, в попытке прорвать линии обороны Сирийской свободной армии (ССА) на юго-западе региона. Террористы начали штурм населенных пунктов Хейт и Джиллен, расположенных у линии разграничения сил противников. Ожесточенные столкновения все еще продолжаются. Информации о потерях сторон в живой силе пока не поступало. Напомним, прежние попытки ИГИЛовцев продвинуться на данном направлении не увенчались успехом.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Хама

    Медиа-портал Emaan News Center, связанный с силами вооруженной оппозиции, сообщает о том, что к российским ВКС присоединилась авиация Сирийской Арабской Республики (САР). Объединенные силы ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по фортификационным сооружениям джихадистов «Джебхат Ан-Нусры»1 на окраине населенного пункта Хазарин. Напомним, территория Идлиба входит в одну из зон деэскалации по условиям астанинского соглашения, однако в отношении «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 режим прекращения огня не действует.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    ВВС западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, возобновили бомбардировки в провинции Хасака. Как передает в сети Twitter военный источник (jisrtv), авиация международного альянса нанесла беспорядочные авиаудары по населенному пункту Таль Аш-Шаир. Данные о возможных жертвах среди местного населения пока уточняются. Напомним, в начале недели в результате боевых вылетов американских военных самолетов к северу от города Аш-Шаддади погибли около 25 мирных жителей.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Очередной взрыв произошел в провинции Аль-Анбар на юго-западе Ирака. Согласно информации новостного портала Iraqi News, два солдата иракских вооруженных сил получили ранения в результате детонации взрывного устройства, предположительно установленного боевиками подпольных групп «Исламского государства». В момент взрыва автомобиль с военнослужащими проезжал недалеко от города Аль-Каим у границы с Сирией. На место происшествия были направлены спецподразделения армии Ирака для того, чтобы зачистить район от других бомб.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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