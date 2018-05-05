Главные новости 5 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 5 мая.

Глава Литвы Даля Грибаускайте не была приглашена на торжественную церемонию инаугурации президента России Владимира Путина. Президента Литвы Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина.

Независимый политолог Сергей Михеев рассказал, как Россия может ответить на провокационные действия Украины на Азове, и объяснил, почему помочь Киеву не сможет даже НАТО. «Не поможет даже НАТО»: эксперт рассказал, как РФ может ответить на провокации Украины на Азове.

Бывший заместитель министра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко предложил конвоировать украинские суда, проходящие через Керченский пролив. На Украине предложили конвоировать суда через Керченский пролив.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ядерную войну может вызвать проявление слабости. Трамп рассказал, почему может начаться ядерная война.

Американские ученые в результате испытаний на мышах обнаружили связь генов, которые отвечают за цвет волос, с генами, контролирующими иммунную систему, пишет журнал PLOS Biology. Ученые нашли связь между иммунитетом и появлением седых волос.

Группа специалистов из Голландии обнаружила способы максимально быстрого взлома некоторых моделей телефонов на Android. Хакеры нашли самый быстрый способ взломать Android.

Адмирал запаса ВМС Украины Игорь Кабаненко считает, что Киев должен быть готов к возможной блокаде прохождения судов через Керченский пролив. Украинский адмирал предупредил Киев о риске блокады Керченского пролива.

Президента Литвы Далю Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Владимира Путина. По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, тут нечему удивляться. Такие гости не нужны: почему Грибаускайте не позвали на инаугурацию Путина.

Израильские офицеры и их российские коллеги в Сирии общаются на русском языке по «горячей линии», рассказал бывший министр обороны Израиля Моше Яалон. Сирия: израильские и российские военные общаются по «горячей линии» на русском языке.

Экс-замминистра обороны Украины Игорь Кабаненко заявил, что надо готовиться «к различным негативным сценариям вплоть до блокады прохода судов Керченским проливом в Мариуполь и Бердянск». Российский сенатор от Крыма назвал эти слова глупостью. Блокады не будет: в Совфеде ответили украинскому адмиралу, призвавшему конвоировать суда через Керченский пролив.