5 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Морской флот России получит шесть кораблей «Каракурт»

Морской флот России получит шесть кораблей «Каракурт» Министерство обороны России намерено заключить контракт на шесть малых ракетных кораблей проекта «Каракурт» для Тихоокеанского флота в 2019 году. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов. По его словам, они будут построены примерно за тридцать месяцев на Амурском судостроительном заводе и на «Восточной верфи». Он отметил, что на сегодняшний день «Каракурт» в своем классе считается лучшим по мореходным качествам, техническим параметрам и боевым возможностям.

Государственный университет США заявил о пропаже плутония Государственный университет Айдахо (США) заявил о пропаже одного грамма оружейного плутония. Официальный представитель комиссии по ядерному регулированию Виктор Дрикс полагает, что недостающий вес был направлен на захоронение ядерных отходов, однако записи о нем исчезли из базы данных университета. Как сообщает Live Science, этого количества плутония не хватит для создания ядерной боеголовки, но его вполне достаточно для производства «грязной бомбы» — оружия массового поражения, которое заражает местность радиоактивным излучением.

Навального задержали за несанкционированную акцию Столичные правоохранители подтвердили задержание Алексея Навального за организацию незаконного митинга и провокации, которые устроили его сторонники. Добавим, сегодня запланированы митинги в 90 городах, и большинство из них не санкционированы. Основная аудитория акций — школьники и студенты, и немного людей старшего поколения. Активисты мешают простым горожанам и туристам, а так же подготовке ко Дню Победы. Но, благодаря усилиям правоохранителей, обстановка в целом спокойная.