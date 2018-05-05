5 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Морской флот России получит шесть кораблей «Каракурт»

Морской флот России получит шесть кораблей «Каракурт»
Министерство обороны России намерено заключить контракт на шесть малых ракетных кораблей проекта «Каракурт» для Тихоокеанского флота в 2019 году. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов. По его словам, они будут построены примерно за тридцать месяцев на Амурском судостроительном заводе и на «Восточной верфи». Он отметил, что на сегодняшний день «Каракурт» в своем классе считается лучшим по мореходным качествам, техническим параметрам и боевым возможностям.
Государственный университет США заявил о пропаже плутония
Государственный университет Айдахо (США) заявил о пропаже одного грамма оружейного плутония. Официальный представитель комиссии по ядерному регулированию Виктор Дрикс полагает, что недостающий вес был направлен на захоронение ядерных отходов, однако записи о нем исчезли из базы данных университета. Как сообщает Live Science, этого количества плутония не хватит для создания ядерной боеголовки, но его вполне достаточно для производства «грязной бомбы» — оружия массового поражения, которое заражает местность радиоактивным излучением.
Навального задержали за несанкционированную акцию
Столичные правоохранители подтвердили задержание Алексея Навального за организацию незаконного митинга и провокации, которые устроили его сторонники. Добавим, сегодня запланированы митинги в 90 городах, и большинство из них не санкционированы. Основная аудитория акций — школьники и студенты, и немного людей старшего поколения. Активисты мешают простым горожанам и туристам, а так же подготовке ко Дню Победы. Но, благодаря усилиям правоохранителей, обстановка в целом спокойная.
В России введут налог на одноразовую посуду в 2019 году
Правительство России планирует ввести налог в 2019 году на одноразовую посуду. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он уточнил, нужно вводить экологический сбор с производителей на подобные изделия. Напомним, в субботу Иванов посетил Ленинградскую область для участия в ежегодной экологической акции «Чистый берег», в рамках которой очищали прибрежную зону Ладожского озера от мусора.