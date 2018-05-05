Порошенко рассказал, когда на Украине появится Антикоррупционный суд

Киев, 5 мая. Антикоррупционный суд может появиться на Украине уже в мае, заявил в субботу президент страны Петр Порошенко.

«Мы хотим ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я абсолютно уверен, что его удастся завершить в первой половине 2018, вероятно, уже в мае. И тогда мы получим следующий транш», — отметил он в интервью немецкому изданию Focus.

Напомним, что внесенный Порошенко законопроект о формировании Антикоррупционного суда уже прошел первое чтение в Верховной раде. Создание подобной структуры является одним из условий Международного валютного фонда для перечисления Украине денег.

Страна уже получила от МВФ 8,7 млрд долларов, однако последний транш так и не был перечислен, поскольку Киев не выполнил часть обязательных условий. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, внешний долг Украины составляет более 65 млрд долларов.