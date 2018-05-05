СМИ рассказали, как российский авианосец «Шторм» изменит баланс сил в трех регионах мира

Москва, 5 мая. По мнению западных экспертов, российский перспективный авианосец «Шторм» может изменить баланс сил на море сразу в трех регионах планеты. Об этом пишет военный журнал Military Watch.

Издание отмечает, что России значительно увеличила свое присутствие в Средиземном море, поэтому авианосец станет весьма полезным для обеспечения безопасности Дамаска, который является важнейшим союзником Москвы на Ближнем Востоке. При этом «Шторм» станет первым в мире морским носителем самолетов пятого поколения, благодаря чему ВМФ России получит стратегическое преимущество над любым флотом. Появление такого авианосца в Средиземном море может послужить сигналом поддержки стран Персидского залива.

Кроме того, «Шторм» будет способен действовать при низких температурах в Арктике. Поскольку американские авианосцы не способны выполнять задачи в таких климатических условиях, появление российского «Шторма» в Арктике обеспечивает России серьезное преимущество в этом регионе. В Азиатско-Тихоокеанском регионе появление российского авианосца также сможет переместить баланс сил на море в пользу России.