Полтавченко принял участие в уборке берега Финского залива



Санкт-Петербург, 5 мая. Губернатор Петербурга поучаствовал в акции «Чистый берег» и убрал мусор на берегу залива.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора, Полтавченко приехал на экологический субботник, который прошел в рамках акции «Чистый берег». Губернатор вместо с горожанами прошелся граблями по берегу залива от яхт-клуба «Балтиец» до Дудергофского канала.

Сегодня к всероссийской акции «Чистый берег» присоединились сотрудники Смольного, учащиеся и волонтеры. Для них спасатели организовали полевую кухню, установили палатки для замерзших – сегодня на берегу залива довольно холодно.

Напомним, что мероприятие проходит уже в четвертый раз. Всероссийскую экологическую акцию инициировал министр МЧС Владимир Пучков. В 2014 году.

Ранее в ГАТИ сообщили о том, что штрафы за немытые и аварийные фасады зданий увеличили.

