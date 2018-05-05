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Полтавченко принял участие в уборке берега Финского залива
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    Полтавченко принял участие в уборке берега Финского залива

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    Полтавченко принял участие в уборке берега Финского залива
    Санкт-Петербург, 5 мая. Губернатор Петербурга поучаствовал в акции «Чистый берег» и убрал мусор на берегу залива.

    Как сообщил пресс-секретарь губернатора, Полтавченко приехал на экологический субботник, который прошел в рамках акции «Чистый берег». Губернатор вместо с горожанами прошелся граблями по берегу залива от яхт-клуба «Балтиец» до Дудергофского канала.

    Сегодня к всероссийской акции «Чистый берег» присоединились сотрудники Смольного, учащиеся и волонтеры. Для них спасатели организовали полевую кухню, установили палатки для замерзших – сегодня на берегу залива довольно холодно.

    Напомним, что мероприятие проходит уже в четвертый раз. Всероссийскую экологическую акцию инициировал министр МЧС Владимир Пучков. В 2014 году.

    Ранее в ГАТИ сообщили о том, что штрафы за немытые и аварийные фасады зданий увеличили.
     

    Автор: Софтя Куликова
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