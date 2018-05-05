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Президентский «Кортеж» получит сверхпрочное бронестекло, сделанное в Гусь-Хрустальном
Россия
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    Президентский «Кортеж» получит сверхпрочное бронестекло, сделанное в Гусь-Хрустальном

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    Президентский «Кортеж» получит сверхпрочное бронестекло, сделанное в Гусь-Хрустальном

    Москва, 5 мая. Новый лимузин проекта «Кортеж», который изготавливают для президента РФ Владимира Путина, получит сверхпрочные бронированные стекла, сделанные в городе Гусь-Хрустальный.

    Производством стекол займется компания «Магистраль ЛТД». По словам экспертов, такие стекла выдерживают выстрел из гранатомета с расстояния 30-50 метров и не крошатся на осколки благодаря примесям силиката и поликарбоната. При этом они функционируют при температуре от минус  50 до плюс 70 градусов по Цельсию.

    В производстве других комплектующих также задействованы  Нижнекамский шинный завод, белебеевский завод «Автокомплект», «АвтоВАЗ» и другие компании.

    Напомним, что автомобили проекта «Кортеж» будут выпускаться под маркой Aurus. Проект находится в разработке с 2012 года. До 1994 года в качестве представительского автомобиля использовались советские лимузины ЗИЛ, а после российское руководство начало использовать Mercedes S600 Pullman. Именно на этой машине возили президента РФ Владимира Путина во время его первого срока.

    Автор: Антон Соколов
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