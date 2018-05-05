Сирия: бойцы «Лива Аль-Кудс» обстреливают ИГ в районе Хаджар Аль-Асвад в Дамаске — видео ФАН

Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники стремительно развивают успех в боях с террористами «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) на южной окраине Дамаска. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской столице продолжает следить за ходом наступления войск САР и присылать в нашу редакцию эксклюзивные кадры из зоны военных действия.

На этот раз наш репортер побывал на позициях проправительственных бригад «Лива Аль-Кудс», активно поддерживающих сирийскую армию в борьбе с ИГ, в северо-западной части пригорода Аль-Хаджар Аль-Асвад. В настоящее время бойцы данного формирования базируются в квартале Барада напротив подразделений САА и готовятся к массированной атаке опорных пунктов террористических бандформирований.

Проасадовские подразделения готовятся выйти в наступление уже завтра и пока что ведут подготовку по объектам джихадистов. Корреспонденту ФАН удалось запечатлеть, как отряды «Лива Аль-Кудс» обстреливают военные объекты «Исламского государства». Для нанесения точечных ударов используются различные виды стрелкового оружия, также применяются ракетные установки и танковые орудия.

Как рассказали нашему репортеру в командовании организации, активные боевые действия на данном направлении приостановлены еще и потому, что в регионе сейчас работает сирийская авиация. При этом периодические короткие стычки в прифронтовой зоне не прекращаются, и каждая из сторон выманивает друг друга на бой. ИГИЛовцы, кроме того, регулярно ведут снайперские обстрелы.

Один из бойцов «Лива Аль-Кудс» заверил корреспондента ФАН, что в ходе готовящейся спецоперации, которая вот-вот стартует, Аль-Хаджар Аль-Асвад будет взят в очень короткий срок. Он также поблагодарил Россию за поддержку, отметив, что последние победы в Дамаске в значительной степени ее заслуга.

«Привет Башару Асаду. Мы хотим сказать ему, что с Хаджар Аль-Асвадом скоро будет закончено. Несколько дней — и бои прекратятся, а район перейдет под контроль законного лидера. Сирия обязательно победит! Спасибо также Путину, России и всем, кто нам помогал. Выражаю глубокую благодарность всем им. Благодаря им, в частности, Дамаск скоро снова будет безопасным и вернется под руководство Башара Хафеза Асада», — заявил мужчина.

1 Организация запрещена на территории РФ.