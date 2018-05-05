Назван топ-10 культовых трехдверных внедорожников

Москва, 5 мая. Эксперты издания Motor составили топ-10 ведущих внедорожников с тремя дверьми. Среди тех кроссоверов, которыми удобней всего управлять в труднопроходимой местности, находятся GMC S-15 Jimmy и Chevrolet S-10 Blazer.

В топ легендарных внедорожников — легких, быстрых, хорошо управляемых и с уникальным дизайном — вошли такие автомобили, как GMC S-15 Jimmy и Chevrolet S-10 Blazer, они заняли первое и второе места соответственно. Третье место принадлежит Mitsubishi Pajero Evolution, он пользуется большой популярностью на Западе за победы в ралли «Дакар». К слову, в России этот внедорожник тоже любят.

Далее следует японский внедорожник Toyota Land Cruiser FJ40, а в топ пять вошел Jeep Wrangler. Эксперты также считают, что внимания заслуживают Range Rover, Dodge Ramcharger и Ford Bronco, Suzuki Jimny, Isuzu VehiCross.

Неудивительно, что отечественная «Нива», ставшая на родине легендой, была включена в десятку лучших. Профессионалы называют эти кроссоверы «королями бездорожья».