Дамаск, 5 мая. Сирийская арабская армия готовится к открытию шоссе между провинциями Хама и Хомс для движения гражданского транспорта. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании правительственных сил.

По данным источника, сирийские военные снимают блокпосты в районе города Ар-Растан, который недавно покинули боевики, передав правительственным силам тяжелое вооружение и технику.

Шоссе Хама – Хомс было закрыто для гражданского автотранспорта с 2011 года. Дорога периодически использовалась как боевиками, так и сирийской армией. Однако в настоящее время дорога полностью контролируется правительственными силами. Открытие дороги позволит ускорить экономическое восстановление Сирии, а также даст мирным жителям возможность беспрепятственно перемещаться между провинциями Хама и Хомс.