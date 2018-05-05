Донбасс сегодня: в ДНР раскрыли «глубинных диверсантов», украинские военные придумали, как выбить деньги у Минфина

Донбасс, 5 мая. Украинская армия бьет по Донецкой народной республике из артиллерии. В Донецке заявили о раскрытии данных киевских диверсантов. Украинские СМИ хоронят ЛДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Конфликт Минфина и Минобороны Украины

Командование Донецкой народной республики получило информацию, объясняющую некоторые аспекты эскалации конфликта в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины. Согласно этой информации, между украинскими Минфином и Минобороны Украины возникли разногласия из-за снижения планов финансирования военных на трехлетнюю перспективу.

В целях сохранения прежних объемов финансирования новое командование операции объединенных сил приняло согласованное с Минобороны решение о возобновлении артиллерийских, танковых и минометных обстрелов. По мнению Киева, это должно стать весомым аргументом того, что с пустыми карманами Донбасс от «оккупационных сил» не освободишь.

Оперативная обстановка

ВСУ били по населенным пунктам республики на горловском направлении из артиллерии калибром 122 мм и минометов. Также применялись гранатометы и штатные вооружения боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

На донецком и мариупольском направлениях войска Киева обстреливали населенные пункты из 120-мм и 82-мм минометов, БМП и БТР, а также крупнокалиберных пулеметов. Всего за сутки выпущено более 620 снарядов и мин. Режим прекращения огня нарушен 25 раз. Под огнем киевских силовиков оказались 12 городов и поселков ДНР.

В Луганской народной республике четыре населенных пункта — Фрунзе, Калиново, Желобок и Веселогоровка — оказались под огнем украинских минометов и боевых машин БТР/БМП. Режим прекращения огня нарушен украинской стороной четыре раза.

Вскрылись «глубинные диверсанты»

Из-за смены формата силовой операции украинское командование повышает ставки на проведение диверсий и терактов в тылах армейских корпусов народных республик. Согласно показаниям перешедшего на сторону ДНР грузинского наемника, на базе школы сержантов Нацгвардии Украины в Киеве прошла подготовка диверсантов для ведения боя в условиях города. Группа планируется к отправке в полк «Азов».

Готовили диверсантов иностранцы из Грузии и Америки. Этап углубленного обучения подрывной деятельности в глубинном тылу завершился еще 29 апреля в Бердичеве на базе 142-го учебного центра сил специальных операций украинской армии. В оперативном командовании Донецкой народной республики предостерегли будущих украинских диверсантов от выполнения в ДНР задач, поскольку военные республики располагают как персональными, так и внешними данными выпускников центра.

Украинские СМИ: «Пустые шприцы и мусор: как выглядит сегодня Донбасс»

Не перестают удивлять подходы украинских средств массовой информации к выполнению задач по дискредитации «русского мира» и освещению негативных последствий непокорности народа Донбасса действующему властному режиму Украины.

В пятницу в киевских СМИ появилась иллюстрированная статья на тему «как все плохо в ДНР». Доказательством «загибания» Донбасса после прихода «русского мира» послужило фото одного из магазинов Макеевки, который закрылся. На этом доказательства окончились. А мы предлагаем посмотреть, как на самом деле обстоят дела в Донбассе на примере «загибающегося и загнивающего» Донецка.

Безусловно, война оставила отпечаток на всех сферах общественной жизни, но утверждать, что бардак возле одного магазина — это распространенная картина в ДНР, неправильно. Этот бардак говорит лишь о нечистоплотности хозяев этого магазина и некоторых прохожих, которым сложно донести мусор до помойки, но таких, увы, хватает везде.