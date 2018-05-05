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Тысячи шотландцев вышли на улицу, требуя независимость от Британии
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    Тысячи шотландцев вышли на улицу, требуя независимость от Британии

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    Тысячи шотландцев вышли на улицу, требуя независимость от Британии

    Глазго, 5 мая. Тысячи жителей Шотландии присоединились к маршу в поддержку независимости страны.

    Инициаторами акции, которая проходит в городе Глазго, стала организация All Under One Banner (Все под единым знаменем), которая выступает за выход Шотландии из Великобритании. Участники шествия несут с собой транспаранты с надписью «Независимость сейчас», а также флаги Шотландии и Каталонии, которая провела референдум за выход из состава Испании, однако так и осталась автономной областью королевства.

    Напомним, что в 2014 году состоялся референдум по вопросу независимости Шотландии. В итоге 44,7% участников проголосовали за выход из Великобритании, а 55,3% — за то, чтобы остаться. Всего в опросе участвовало 3,6 млн граждан при явке в 84,59%.

    Референдум также разделил и британское общество. Многие известные представители общественности, такие как писательница Джоан Роулинг, выступали за сохранение текущего статуса Шотландии. Другие (актеры Шон Коннери и Алан Камминг) — напротив, призывали шотландцев голосовать за независимость.

    Автор: Антон Соколов
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