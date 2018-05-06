Тема недели: Украина узаконит войну с ДНР и ЛНР

С 1 мая формат операции украинских войск на Донбассе изменился. На смену Антитеррористической операции (сокращенно АТО) приходит Операция объединенных сил – ООС. Соответствующий закон вступил в силу после подписания президентом Украины Петром Порошенко.

Суть изменений с первого взгляда понять сложно. По факту, ничего не меняется, но именно это и является его первичной целью — легитимизировать текущее положение дел, при котором ВСУ ведут боевые действия на территории собственной страны в мирное время. Это, согласно законодательству украинского государства, возможно только в самом крайнем случае и только тогда, когда иные меры не возымели действия.

Однако при ближайшем рассмотрении, как всегда, не все так просто. Антитеррористическая операция, как ее называют украинские власти, началась в апреле 2014 года. Той весной, как все мы хорошо помним, на Украине после длительного противостояния сменилась власть. Но не все оказались с этим согласны — по восточным и южным регионам страны прокатились акции протеста, вылившиеся где-то в простые митинги, где-то в захват администраций городов. И если в Харькове новому режиму удалось подавить недовольство, если в Одессе, после гибели людей в Доме Профсоюзов, им также удалось удержать город, то в Донецке и Луганске они так и не достигли успеха.

Так что АТО, начатая еще исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым, продлилась чуть больше четырех лет. В ходе нее пострадало, по данным ООН, более тридцати тысяч человек, причем более десяти тысяч из них погибли. В это число входят и мирные жители. Как сообщил в конце прошлого месяца главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, в ВСУ безвозвратные потери составили около 3 800 человек, более 550 из них покончили с собой.

Всех этих жертв могло не быть, если бы пришедшая к власти хунта не начала операцию против тех, кого она окрестила террористами. Ими оказались жители регионов страны, отказавшиеся принять Майдан с распростертыми объятиями и выступавшие за законно избранную власть. Но история, как говорится, не знает сослагательного наклонения.

Итак, давайте разберемся, что означает смена формата операции, проводимой Украиной на Донбассе.

В первую очередь, нужно отметить, что такое изменение приводит действия властей в соответствие с законом о реинтеграции Донбасса. Тот, в свою очередь, ставит главной целью возвращение так называемых «временно оккупированных территорий» в состав страны. Он официально признает Россию страной-агрессором и одной из сторон конфликта. Таким образом, спустя четыре года Киев решил формализовать то, о чем все это время громогласно заявлял при каждой удобной возможности.

Делает законным такое переформатирование и проведение мобилизаций, которые раньше проводились нелегитимно. Появляется Объединенный оперативный штаб ВСУ, который подчиняется напрямую президенту Украины. Командовать штабом назначен генерал Сергей Наев. Вокруг линии соприкосновения создается несколько зон с особым режимом, где порядок будет контролировать армия. Сама линия разграничения официально объявлена зоной боевых действий.

Как же отреагировали на смену формата эксперты? Политолог Денис Денисов считает, что этот шаг направлен на срыв Минских договоренностей. Согласно этому суждению, Киев настроен на заморозку конфликта в том виде, который есть сейчас.

Но есть и другие мнения. Некоторые эксперты считают, что украинские власти настроены на силовое решение конфликта. Одним из признаков возможного обострения столкновений называют поставки в страну американских ПТРК «Джавелин». ВСУ ждали их долго, и дождались как раз в конце апреля. Порошенко тогда объявил, что подготовка личного состава с целью получения навыков владения новым оружием начнется 2 мая. Военный эксперт Алексей Леонков не считает это простым совпадением. Но он уверен, что обладание «Джавелинами» не сделает погоды. Ведь четыре года до этого ополченцы противостояли превосходящим силам ВСУ весьма успешно.

В самой украинской армии переформатирование нашло одобрение далеко не у всех. Так, замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука назвал это военным дилетантизмом. Реинтеграцию Донбасса, по его словам, нужно было проводить еще 25 лет назад.

Но совершенно ясно одно — о соблюдении Минских соглашений со стороны украинских властей можно окончательно забыть. Новый формат операции с подведенной под него законодательной базой прямо им противоречит, ведь они не признают Россию одной из сторон конфликта. А именно через эти соглашения только и возможно урегулирование проблемы Донбасса, на что не раз указывал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На Украине близятся президентские и парламентские выборы. Стоит ли ждать серьезных подвижек до этого времени? Сказать сложно. Одно можно утверждать однозначно: на мирное разрешение конфликта Киев не настроен, да никогда настроен и не был. Теперь это стало еще более очевидным.