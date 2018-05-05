Навальновцы хотят жить, как Европа, но ведут себя как варвары — глава штаба НОД

Москва, 5 мая. Несанкционированный митинг в центре Москвы — не что иное, как откровенная и наглая провокация оппозиции. Таково мнение руководителя центрального штаба Национально-освободительного движения Максима Славина, высказанное им с места событий в интервью Федеральному агентству новостей. При этом сотрудники полиции и ОМОНа, по его словам, ведут себя достаточно гуманно: в других странах участников подобной акции разгоняли бы резиновыми пулями и водометами.

Не успел митинг начаться, как его главный организатор, блогер Алексей Навальный, уже был задержан. И это, по словам НОДовца, в его же интересах.

«Полиция Навального очень сильно оберегает и старается, чтобы он не попадал в большие сборища людей, никак не пострадал, — подчеркнул Славин. — То есть она, можно сказать, даже заботится о нем. Каждый раз его носят на руках до автомобиля и доставляют затем в безопасное место. Вообще, мы считаем, что это неправильно — агитировать людей на какие-то сборы, потому что нарушаются права москвичей и гостей столицы. Перекрыли весь центр, всю Пушкинскую площадь ради своих интересов…»

Ранее власти одобрили Навальному проведение митинга на проспекте Академика Сахарова. Но тот призвал своих сторонников прийти на Тверскую улицу и близлежащие площади, бульвары и скверы.

«Мы наблюдаем прямую, откровенную и наглую провокацию, — считает Славин. — Они делают это специально, они всячески провоцируют полицейских, сотрудников ОМОНа. А те все это время требуют прекратить несанкционированный митинг, свернуть плакаты, флаги и разойтись. Но в ответ эти люди полностью игнорируют призывы плюс стараются еще и как-то задеть полицейских».

Члены НОД, как отметил глава его центрального штаба, в ответ на это вновь выступили как в поддержку президента России, так и против несанкционированных акций, требуя соблюдения закона — «благо, у нас проведение митингов все-таки сегодня разрешено».

«Надо просто согласовать с властями, которые ответственны за безопасность и нормальное сосуществование граждан Москвы и гостей столицы, — заявил Славин. — Вот они [оппозиционеры — прим. ФАН], например, кричат, что мы не в Европе живем. Но сами при этом ведут себя как варвары. А ведь там подобные акции разгоняют куда жестче — резиновыми пулями и водометами. У нас же полиция еще очень гуманная — настоятельно просит всех разойтись».

Активист НОД добавил, что его движение, среди многих прочих, выступает за то, чтобы лидером страны был Владимир Путин, поскольку он — «законный президент, его выбрали на законных основаниях, за него проголосовало большинство».