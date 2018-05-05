Тут все летало: жители Докучаевска рассказали об обстрелах ВСУ

Донецк, 5 мая. Подразделения вооруженных сил Украины в очередной раз обстреляли город Докучаевск в Донецкой народной республике. В этот раз в ходе обстрела украинские силовики использовали крупнокалиберный пулемет, обошлось без жертв. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в Докучаевске, где ему удалось пообщаться с жителями и защитниками города.

«Вчера вечером прилетело. В районе девяти вечера. Точно не скажу. Мы даже не поняли, что это было. Стекла зазвенели и все. Мы тут уже не раз под обстрел попадали, хочется, чтобы это все уже закончилось», — рассказала корреспонденту ФАН мирная жительница Докучаевска.

Дальше едем на позиции к бойцам ДНР. Дорога выводит нас за город, где расположены позиции армии Донецкой народной республики. Несмотря на палящее солнце, большая часть военнослужащих проводит время в блиндажах, так как жара не является страшным противником.

«В ближайшей зеленке уже противник. Окапываются, технику подтягивают. Ее не видно, по ночам катается, но звук двигателя тут ночью хорошо слышно», — рассказал боец ВС ДНР с позывным «Школьник».

«Да, работают. Последние два дня реже, а до этого тут все летало. И мины, и артиллерия и танки. При этом по нам не так уж много прилетает. В основном летело мимо нас в город. Мы чтобы этого избежать, специально позиции выдвинули, а они все равно по городу лупят», — добавил военнослужащий.

«Были уже попытки нас прощупать, посмотреть, что будем при атаке делать. У нас последние два дня тише, а до этого даже поспать не давали. То артналет, то броня работает, то пехота двинется. Потом отойдут. Провоцировали нас», — рассказывают бойцы за чашкой чая, сидя в блиндаже.

На обратном пути из Докучаевска заезжаем на автотранспортное предприятие, которое в минувшие выходные оказалось под обстрелом украинских военных. Здесь в результате обстрела погибли два человека. На территории АТП в ряд стоят поврежденные обстрелом автомобили, а из асфальта торчит хвостовик мины.