В Киеве завели дело на посетителей клуба за пропаганду нацизма

Киев, 5 мая. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело после появления в одном из ночных клубов в Киеве гостей с нацистскими татуировками и флагами со свастикой, сообщили в Нацполиции.

Следователи инициировали уголовное производство по статье о пропаганде и распространении нацистской символики в общественных местах. Нарушителям УК Украины грозит до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что силовики устанавливают обстоятельства инцидента. Полиция Киева проводит оперативные мероприятия по розыску лиц, которые ранее пришли на концерт в Киеве с нацистской атрибутикой.