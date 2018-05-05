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В Киеве завели дело на посетителей клуба за пропаганду нацизма
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    В Киеве завели дело на посетителей клуба за пропаганду нацизма

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    В Киеве завели дело на посетителей клуба за пропаганду нацизма

    Киев, 5 мая. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело после появления в одном из ночных клубов в Киеве гостей с нацистскими татуировками и флагами со свастикой, сообщили в Нацполиции.

    Следователи инициировали уголовное производство по статье о пропаганде и распространении нацистской символики в общественных местах. Нарушителям УК Украины грозит до пяти лет лишения свободы.

    Отмечается, что силовики устанавливают обстоятельства инцидента. Полиция Киева проводит оперативные мероприятия по розыску лиц, которые ранее пришли на концерт в Киеве с нацистской атрибутикой.

    Автор: Ирина Селезнева
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