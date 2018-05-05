«Хотел бы пожить подольше»: Киркоров заявил, что больше никогда не выйдет на сцену «Евровидения»

Москва, 5 мая. Известный российский певец Филипп Киркоров заявил, что больше никогда не примет участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» в качестве исполнителя. Об этом он заявил на пресс-конференции группы DoReDos, которая будет представлять Молдавию на «Евровидении».

«Евровидение» для молодых и красивых. Я все еще красив, но уже не молод. Это слишком волнительно, я хотел бы пожить подольше», — отметил певец, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время Киркоров подчеркнул, что он может в будущем приехать на «Евровидение» в качестве продюсера, композитора или просто друга одного из исполнителей.

Отметим, что в этом году столицей «Евровидения» стал Лиссабон. Первый полуфинал конкурса состоится 8 мая, второй полуфинал — 10 мая, а финал — 12 мая. Россию будет представлять певица Юлия Самойлова, которую не пустили на прошлый конкурс, проходящий на территории Украины. Филипп Киркоров выступал на «Евровидении» в 1995 году и занял там 17-е место.