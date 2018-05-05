От технического спирта слепнут: эксперт отреагировал на слова Авакова о поражении украинцев «лазером»

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Россия якобы применяет против украинских пограничников «новое лазерное оружие», поражающего сетчатку глаз. Российский военный обозреватель Александр Жилин восхитился предпринимательской хватке украинского министра, а украинским бойцам посоветовал меньше налегать на технический спирт.

Говоря о «новом лазерном оружии», якобы применяемом Россией против украинских военнослужащих, Арсен Аваков отметил, что больше всего страдают пограничники, «потому что они все время смотрят в приборы». При этом глава МВД Украины заявил, что защищать зрение бойцов планируется с помощью специальных фильтров, приборов и защитных очков.

«Мы не до конца понимаем, что применяется конкретно, но представляем, что именно, у военных есть инструкция, мы будем ставить фильтры, приборы, одевать соответствующие очки. Такой лазерный луч поражает всегда неожиданно. Это варварство — лишить человека зрения», — цитирует Авакова украинское интернет-издание «Сегодня».

При этом глава МВД Украины подчеркнул, что эта ситуация с применением против украинцев «нового оружия» будет обсуждаться на международном уровне.

По мнению российского военного обозревателя, словам главы МВД Украины верить нельзя, потому что он преследует вполне конкретную цель — обогатиться за счет мифа о российской угрозе, которая преследует несчастных украинских бойцов.

«Я восхищаюсь бизнес-фантазией господина Авакова, который впаривал своим подчиненным бракованные средства защиты и другие некондиционные вещи, которые приводили к массовой гибели личного состава. Потому что, скажем, бронежилеты, которые использовали украинские силовики, это же чистый контрафакт. Причем такие опасные средства защиты поставлялись предприятиями, подконтрольными Авакову. На этом он заработал огромные деньги. И я думаю, что эти фильтры, приборы и очечки, которыми глава МВД предлагает защищать украинских военнослужащих от мифического лазера России, будут производиться опять-таки фирмами Авакова и стоить они будут столько же, сколько хороший Mersedes. Пойдут как горячие пирожки, я уверен», — заметил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

Однако эксперт не сомневается, что у украинских военнослужащих действительно есть проблемы со зрением, но вовсе не из-за «нового лазерного оружия России», как утверждает глава украинского МВД.