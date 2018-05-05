Луганск, 5 апреля. Глава рабочей группы Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева заявила, что украинская сторона отказывается отвечать на запросы республик Донбасса относительно обмена пленными.

«С 1 января украинская сторона в рамках заседания гуманитарной группы прекратила предоставлять информацию о пленных на запросы со стороны республик», — сказала Кобцева.

Она также добавила, что в ходе последнего обмена пленными Киев освободил 231 человека, вместо утвержденных ранее по списку 306 человек. Кроме того, на встречи контактной группы в Минске в начале апреля представители Киева заявили, что руководство Украины пока не сформулировало свою позицию относительно вопроса обмена пленными по принципу «всех на всех». По ее словам, украинская сторона продолжает затягивать процесс обмена пленными под разными предлогами.