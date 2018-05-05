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Российские байкеры возложили цветы к памятнику красноармейцам в Братиславе
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    Российские байкеры возложили цветы к памятнику красноармейцам в Братиславе

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    Российские байкеры возложили цветы к памятнику красноармейцам в Братиславе

    Братислава, 5 мая. Байкеры из российского мотоклуба «Ночные волки» возложили цветы к памятнику бойцам Красной армии на холме Славин в Братиславе.

    «Волки» посетили Словакию в рамках мотопробега «Дороги Победы — на Берлин 2018». Вместе с ними в акции возложения цветов участвовали словацкие общественные деятели, школьники, студенты и ветераны. Кроме того, память советских воинов почтил также посол России в Словакии Алексей Федотов.

    «Участники (мотопробега — прим. ФАН) поклонились памятникам советских героев в городах Банска-Бистрица, Трнава и Братислава. Церемонии прошли при массовом скоплении представителей общественности», — рассказал ТАСС официальный представитель посольства РФ в республике Владислав Куликов.

    По его словам, местные жители оказали теплый прием мотоциклистам, а власти всячески поддерживали акцию.

    Напомним, что на территории мемориального комплекса Славин захоронено 6,8 тыс. советских солдат. Посреди комплекса стоит 42-метровая стела с бронзовой фигурой солдата-красноармейца, которую видно из разных районов Братиславы.

    Автор: Антон Соколов
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