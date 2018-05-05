Сирия призывает мир открыть глаза: почему удар США по жителям Хасаки остался незамеченным

Военная авиация США и их союзников, несущие «мир и демократию» странам Ближнего Востока, нанесли удар по небольшому сирийскому городу Эль-Фадыль на юге провинции Хасака, в результате которого было убито 25 мирных жителей, в том числе 10 детей. Глава военного ведомства Великобритании, однако, признал факт гибели лишь одного гражданского лица в результате действий коалиционных ВВС.

Между тем в западной прессе по-прежнему тихо. В том, почему СМИ и международные правозащитные организации «не замечают» преступлений Вашингтона и его союзников против мирного населения на Ближнем Востоке, разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Примечательно, что одним из первых информацию об авиаударе сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Очевидно, что обвинить в случившемся «деспотичный режим Асада» или ВКС РФ у Запада не вышло, так как в данном районе не применяется ни российская авиация, ни ВВС сирийских правительственных войск.

Обращает на себя внимание и тот факт, что второго мая министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон признал гибель мирного жителя в результате авиаудара королевских воздушных сил по объекту террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Сирии. Фактически глава британского оборонного ведомства подтвердил факт жертв среди мирного населения в результате действий авиации коалиции на сирийской территории первого мая, хотя и минимизировал число жертв в своем сообщении до предела.

К сожалению, это не первый и, очевидно, не последний случай уничтожения США и их союзниками мирного населения в Сирии и Ираке. Только по официальным данным Пентагона, обнародованным в ноябре 2017-го года, от бомб и ракет американцев и их союзников с 2012-го года погибло 786 мирных жителей. По неофициальной информации Интернет-портала AirWars, только с начала этого года число жертв ударов коалиции среди гражданского населения Сирии превысило 300 человек. Приблизительно о таком же числе погибших заявляют и независимые сирийские правозащитники.

Сами собой возникают вопросы: почему на происходящее закрывают глаза международные правозащитные организации, в том числе ООН? И когда мировое сообщество прекратит игнорировать требования законного правительства Сирии о проведении независимого расследования фактов военных преступлений против сирийского народа? Эти вопросы, тем не менее, остаются риторическими.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что западная пресса, как и многие крупнейшие гуманитарные организации в значительной степени зависят от официальной позиции Вашингтона. Вся их деятельность происходит с оглядкой на США, и потому ожидать от них справедливой и честной работы при таких условиях, к сожалению, не приходится.

«В очередной раз американские ракеты попали в мирных жителей, есть жертвы. Однако достойного освещения, как и адекватной реакции со стороны мирового сообщества, этот вопиющий инцидент так и не получил. И вполне понятно почему: это разрушило бы миф о том, что проамериканская коалиция действует в Сирии во благо народа арабской республики и наносит точечные удары по террористам. Такого рода информация, безусловно, не попадает в западную прессу. Налицо явное цензурирование информации, причем оно идет как со стороны правительств, так и со стороны самих СМИ и правозащитных организаций», — подчеркнул политолог.

Истинная причина незаконного пребывания войск США в САР совершенно иная, нежели официально заявленная, и работа подконтрольной Вашингтону прессы и правозащитных учреждений сводится не к их прямым обязанностям, а, прежде всего, — к прикрытию реальной деятельности американских сил, уверен собеседник ФАН.

«Западные СМИ и гуманитарные организации просто не обращают внимания на ту информацию, которая идет вразрез с официальной позицией Белого дома. Она заключается в том, что «жестокий режим Башара Асада» якобы воюет против собственного народа и уничтожает мирных жителей. На самом деле мы видим, что ситуация прямо противоположная и что именно авиаудары ВВС США и их союзников уносят жизни мирных граждан. Есть все основания считать, что и последняя бомбардировка коалиции в Хасаке направлена не на борьбу с террористами, а на то, чтобы окончательно установить контроль над очень важным нефтяным регионом. Соединенные Штаты уже давно присмотрели северо-восточную часть Сирии для создания здесь своей сферы влияния, и сейчас они планомерно ведут работу по ее отторжению от остальной территории республики», — подытожил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.