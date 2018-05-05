Минобороны РФ: конфликт в Сирии подтолкнул Россию к принятию «Терминатора» на вооружение

Москва, 5 мая. Министерство обороны России приняло на вооружение боевую машину поддержки танков «Терминатор» после ее успешного применения в Сирии. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов в интервью телеканалу «Звезда».

«Разработка эта уже достаточно давно проведена, но, к сожалению, ей не находилось места применения, мы долго раздумывали, брать или не брать этот образец. Решили апробировать эту машину во время сирийского конфликта, она прекрасно себя показала. Именно это явилось толчком, чтобы мы лицом обратились к этой машине», — сказал Борисов.

Он также добавил, что данная машина оказалась уникальной благодаря своим широким свойствам, она объединила в себе возможности танка и боевой машины пехоты. Борисов отметил, что «Терминатор» предназначен для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений. При этом машина может работать в условиях применения ядерного оружия, а также других видов оружия массового поражения.