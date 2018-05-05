МВД назвало число участников несанкционированной акции в Москве: около 1,5 тысячи человек

Москва, 5 мая. Около 1,5 тысячи человек принимают участие в несогласованной акции Алексея Навального в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Сотрудники полиции и Росгвардия обеспечивают меры безопасности и пресекают нарушения порядка в столице. По данным ГУ МВД Москвы, на несогласованное с властями публичное мероприятие пришли не более 1,5 тысячи человек.

Напомним, что мэрия Москвы согласовала акцию на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек. Однако блогер Алексей Навальный призывал своих сторонников прийти на незаконное шествие по Тверской улице. В мэрии эти призывы назвали провокацией.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что участие детей в акциях является манипулированием несовершеннолетними. Как сообщал ранее корреспондент ФАН, сам Навальный был задержан правоохранителями на Пушкинской площади.