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«Бессмертный полк» впервые официально прошел по улицам Женевы и Генуи
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    «Бессмертный полк» впервые официально прошел по улицам Женевы и Генуи

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    «Бессмертный полк» впервые официально прошел по улицам Женевы и Генуи

    Женева, 5 мая. Шествие «Бессмертного полка» впервые официально состоялось в Женеве и Генуе. В акции в Женеве приняли участие свыше 100 человек. Как пишет РИА Новости, активисты прошли по одной из набережных женевского озера, мимо здания Совета ООН по правам человека в сторону площади Наций. Также «Бессмертный полк» прошел перед зданием ООН. Отмечается, что вместе с россиянами, живущими в Женеве, в акции приняла участие семья поляков. Акция была согласованна с руководством города. 

    В итальянском городе Генуя шествие с портретами ветеранов Великой Отечественной войны прошло по местному монументальному кладбищу «Стальено».

    Напомним, в  2017 году акция собрала 250 тысяч участников за рубежом.

    «Бессмертный полк» впервые официально прошел по улицам Женевы и Генуи

    Автор: Анна Иванова
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