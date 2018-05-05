«Бессмертный полк» впервые официально прошел по улицам Женевы и Генуи

Женева, 5 мая. Шествие «Бессмертного полка» впервые официально состоялось в Женеве и Генуе. В акции в Женеве приняли участие свыше 100 человек. Как пишет РИА Новости, активисты прошли по одной из набережных женевского озера, мимо здания Совета ООН по правам человека в сторону площади Наций. Также «Бессмертный полк» прошел перед зданием ООН. Отмечается, что вместе с россиянами, живущими в Женеве, в акции приняла участие семья поляков. Акция была согласованна с руководством города.

В итальянском городе Генуя шествие с портретами ветеранов Великой Отечественной войны прошло по местному монументальному кладбищу «Стальено».

Напомним, в 2017 году акция собрала 250 тысяч участников за рубежом.