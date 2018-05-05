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Минобороны РФ покажет лазерный комплекс «Пересвет» на параде Победы через 2–3 года
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    Минобороны РФ покажет лазерный комплекс «Пересвет» на параде Победы через 2–3 года

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    Минобороны РФ покажет лазерный комплекс «Пересвет» на параде Победы через 2–3 года

    Москва, 5 мая. Боевой лазерный комплекс «Пересвет» может быть представлен широкой публике на параде Победы в Москве в ближайшие два-три года. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов в интервью телеканалу «Звезда».

    По его словам, в настоящее время комплекс довольно громоздкий, поэтому требует несколько машин обеспечения. Однако в ближайшие два-три года он будет модернизирован и станет более компактным.

    «Возможно, мы его также представим широкой публике», — сказал Борисов, комментируя вопрос о возможности демонстрации комплекса на параде Победы в Москве.

    Он также добавил, что к настоящему моменту на боевое дежурство в российской армии заступили десять самолетов МиГ-31, оснащенных гиперзвуковой ракетой «Кинжал», которая была представлена президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

    Автор: Алексей Громов
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