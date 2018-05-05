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Главы Минобороны стран ЕС провели встречу по безопасности в Болгарии
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    Главы Минобороны стран ЕС провели встречу по безопасности в Болгарии

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    Главы Минобороны стран ЕС провели встречу по безопасности в Болгарии

    София, 5 мая. Страны ЕС в субботу провели неформальную встречу по безопасности в Софии на уровне глав министерств обороны.

    По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, главным вопросом стала координация усилий НАТО по предотвращению возможных конфликтов в Европе. Могерини подчеркнула, что для сохранения политической стабильности необходимо следить за ситуацией «в радиусе 360 градусов и хорошо работать».

    Еще одним пунктом повестки стало обеспечение быстрого развертывания вооруженных сил и их логистика.

    «Обеспечение военной мобильности, быстрого и эффективного передвижения военных подразделений и необходимого оборудования между странами, что имеет важное практическое значение», — заявила Могерини.

    Напомним, что Евросоюз еще в прошлом году поднимал вопрос о создании отрядов быстрого реагирования, укрепления восточных границ Европы и формирования единой армии ЕС, однако эти проекты преимущественно так и не были реализованы.

    Автор: Антон Соколов
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