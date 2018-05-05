Главы Минобороны стран ЕС провели встречу по безопасности в Болгарии

София, 5 мая. Страны ЕС в субботу провели неформальную встречу по безопасности в Софии на уровне глав министерств обороны.

По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, главным вопросом стала координация усилий НАТО по предотвращению возможных конфликтов в Европе. Могерини подчеркнула, что для сохранения политической стабильности необходимо следить за ситуацией «в радиусе 360 градусов и хорошо работать».

Еще одним пунктом повестки стало обеспечение быстрого развертывания вооруженных сил и их логистика.

«Обеспечение военной мобильности, быстрого и эффективного передвижения военных подразделений и необходимого оборудования между странами, что имеет важное практическое значение», — заявила Могерини.

Напомним, что Евросоюз еще в прошлом году поднимал вопрос о создании отрядов быстрого реагирования, укрепления восточных границ Европы и формирования единой армии ЕС, однако эти проекты преимущественно так и не были реализованы.