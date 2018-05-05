Мадагаскар может стать для России зерновым хабом – эксперт

Москва, 5 мая. Сельское хозяйство является одной из наиболее перспективных отраслей сотрудничества для России и Мадагаскара, африканская республика может стать своеобразным зерновым хабом, считает африканист, специалист по Южной Африке Александр Зданевич.

«Варианты сотрудничества России с Мадагаскаром после нового толчка в отношениях между странами самые разнообразные – от энергетики до образовательных проектов, но наиболее перспективная отрасль – сельское хозяйство. В том числе торговля российской продукцией и ее перераспределение», — отметил Зданевич.

Как пишет «Экономика сегодня», по мнению эксперта, есть целый ряд аспектов, которые делают Мадагаскар привлекательным в качестве зернового хаба. В частности, после ликвидации основного очага пиратства в Сомали доступ на остров безопасен. Кроме того, Мадагаскар расположен на пересечении торговых путей, что особенно удачно для транзитера.

Зданевич отметил, что политическая ситуация на острове стабильностью в настоящее время не отличается, однако власти Мадагаскара заинтересованы в сотрудничестве с иностранными компаниями и в инвестициях. Так, процесс вхождения иностранного бизнеса на Мадагаскар упрощен, для получения необходимых разрешений была введена процедура «единого окна».

Сам Мадагаскар, где климатические условия идеально подходят для хранения зерна, также заинтересован в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства с РФ, считает эксперт. Это позволит Мадагаскару покупать по удобным ценам часть уже ввезенной продукции, а также перепродавать зерно соседним странам. Кроме того, появившееся зерно повысит производство мучных изделий в стране, что не только улучшит рацион жителей острова, но и создаст на Мадагаскаре новые рабочие места.

«Власти Мадагаскара ухватятся за любой проект, который улучшит гуманитарную ситуацию в стране и принесет дивиденды. Однако начать взаимодействие придется не только с бизнес-структур, но и на межгосударственном уровне. Точнее, с информационной подготовки прихода России. В этой африканской стране до сих пор живут порядка пяти тысяч человек, отлично говорящих по-русски — выпускников советских и российских вузов. Россию помнят и уважают», — подчеркнул Зданевич.

Он добавил, что на Мадагаскаре образовалась российская диаспора, а в университетах страны на высоком уровне преподается русский язык. Использование этих факторов при продвижении интересов РФ в регионе позволит добиться серьезных успехов, считает эксперт. Он выделил три основных подхода для развития отношений России и Мадагаскара – бизнес, дипломатический диалог и государственную поддержку.

Напомним, новый толчок отношениям России и Мадагаскара дали состоявшиеся в марте переговоры замглавы МИД РФ Михаила Богданова и президента африканской республики Эри Радзаунаримампианины. На них стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в политической, гуманитарной и экономической сферах.