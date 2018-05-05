Ипотечная программа для семей с детьми будет «донастроена» — депутат Госдумы

Специальная программа ипотечного кредитования для семей, где родятся второй и третий ребенок, может подвигнуть россиян на увеличение состава своей семьи. Но все же вопрос пополнения должен решаться при учете разных важных факторов. Об этом Федеральному агентству новостей заявила депутат Государственной думы Российской Федерации Ольга Баталина.

Ранее в министерстве финансов уточнили правила этой льготной ипотеки. Семьи смогут получить субсидию, даже если ребенок родится в последний день действия программы (31 декабря 2022 года). Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Программа только недавно стартовала, и в нее включились банки, строительные организации, семьи, поэтому говорить о ее масштабах, востребованности, эффективности, конечно же, пока рано, — отметила Баталина. — Даже сейчас, на первоначальном этапе ее реализации, нужно отладить все детали по выполнению».

По словам члена комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, такая «донастройка» программы может вестись в течение всего периода ее действия.

«Это какие-то нюансы, компоненты, которые будут всплывать по мере разрастания программы в масштабах, — сказала Баталина. — Коррекции и изменения, сейчас проводимые Минфином, на концепцию программы не особо влияют, не изменяют параметров. Но они позволяют ее как бы «донастроить».

Есть мнение, что данная программа поможет повысить рождаемость в стране, что является крайне важным вопросом. Но при этом решение той или иной семьи по рождению очередного ребенка зависит, на самом деле, от многих факторов, уверена член фракции «Единой России».

«Здесь все основано на перспективах доходов, решения жилищных проблем, на понимании, есть ли место ребенку в детском саду, в какую школу он пойдет, где находится ближайшая поликлиника, — добавила Баталина. — Поэтому, конечно, каждое наше решение, связанное с обеспечением жильем, подвигает родителей к готовности увеличить состав своей семьи».

Депутат подчеркивает, что ради этого предпринимаются разные шаги. Это и введение выплат на третьего и последующего ребенка в размере прожиточного минимума, и появление, по решению президента страны Владимира Путина, выплат на первого ребенка, и решение проблем с яслями в течение двух лет, и акцент на развитие детских поликлиник.

«Все это, как кирпичики, складывается в одну большую систему, которая может повлиять, в конечном итоге, на решение семьи рожать очередного ребенка, — отметила Баталина. — Шесть процентов и даже ниже (ставка ипотечного кредита — прим. ФАН) — безусловно, это очень заманчиво. Но есть требования и параметры, которым должны соответствовать доходы семьи».

Тут, по мнению народного избранника, важнее всего — внутренняя психологическая уверенность родителей в том, что они справятся и смогут достойно воспитать ребенка, дать ему хорошее образование и решить проблемы со здоровьем, если они вдруг возникнут.

В ноябре прошлого года Путин объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. В соответствии с постановлением правительства РФ, утвержденный лимит средств на выдачу таких кредитов составил 600 миллиардов рублей.