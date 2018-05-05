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Навального задержали за несанкционированную акцию и провокации сторонников в Москве
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    Навального задержали за несанкционированную акцию и провокации сторонников в Москве

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    Стали известны причины задержания Навального на акции в Москве

    Москва, 5 мая. Столичные правоохранители подтвердили задержание Алексея Навального за организацию незаконного митинга. Причиной задержания блогера на акции в Москве стали провокации, которые устроили его сторонники, а также сам характер несогласованного с властями публичного мероприятия.

    «В центре Москвы за организацию несогласованного публичного мероприятия задержаны А. Навальный и Н. Ляскин. Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом», — сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщал о задержании Алексея Навального сотрудниками правоохранительных органов на Пушкинской площади. Известно, что сама акция согласована не была, в ее ходе сторонники Навального пытались устроить провокации.

    Мэрия Москвы предложила Навальному провести мероприятие на улице академика Сахарова ввиду того, что 5 мая центр города перегружен подготовкой ко Дню Победы. Однако блогер по непонятным причинам отказался.

    Вместо этого он и его сторонники незаконно агитировали приходить на митинг в места, которые не согласованы с властями, тем самым фактически подставляя простых россиян. Правоохранительные органы неоднократно предупреждали, что за участие в незаконных акциях предусмотрена административная ответственность.

    Автор: Ирина Селезнева
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