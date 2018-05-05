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Десять самолетов МиГ-31 с ракетами «Кинжал» уже стоят на опытно-боевом дежурстве — Минобороны РФ
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    Десять самолетов МиГ-31 с ракетами «Кинжал» уже стоят на опытно-боевом дежурстве — Минобороны РФ

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    Десять самолетов МиГ-31 с ракетами «Кинжал» уже стоят на опытно-боевом дежурстве — Минобороны РФ

    Москва, 5 мая. Заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что 10 самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уже стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению.

    «МиГ-31 - носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал», этот самолет наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации», — сказал Борисов в интервью телеканалу «Звезда».

    Он также добавил, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» является одним из четырех образцов вооружения, которые были представлены президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Борисов отметил, что «Кинжал» способен преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны, оставаясь неуязвимым. При этом ракета обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом.

     

    Автор: Алексей Громов
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