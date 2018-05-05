Житель ЛНР попал в психиатрическую клинику после пыток в украинском плену

Луганск, 5 мая. Освобожденный из украинского плена житель ЛНР был доставлен в республиканскую больницу с психическим расстройством, вызванным пытками и насилием со стороны украинских силовиков. Об этом сообщила представитель республики в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

«К сожалению, я вынуждена обозначить факт, что один человек, когда мы привезли его на территорию республики, был срочно госпитализирован в психиатрическую больницу и до сегодняшнего дня там находится», — сказала Кобцева, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Кобцевой, удерживаемые на Украине жители Донбасса подвергаются пыткам и насилию.

«Последний обмен пленными показал, что все освобожденные нуждались в медицинской помощи. У некоторых был выявлен туберкулез и ряд инфекционных заболеваний, которые мне бы не хотелось озвучивать», — пояснила представитель ЛНР.

Минские соглашения предусматривают обмен пленными по формуле «всех на всех», однако из-за позиции Киева это пока не представляется возможным.