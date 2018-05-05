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Университет в США потерял оружейный плутоний, которого хватит для «грязной бомбы»
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    Университет в США потерял оружейный плутоний, которого хватит для «грязной бомбы»

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    Университет в США потерял оружейный плутоний, которого хватит для «грязной бомбы»

    Бойсе, 5 мая. Государственный университет Айдахо (США) заявил о пропаже одного грамма оружейного плутония-239.

    В последний раз проверка запасов радиоактивного вещества, который находится в университете на хранении, проводилась в 2004 году. Теперь же выяснилось, что вместо 14 грамм плутония-239 в университете хранится 13 грамм.

    Официальный представитель комиссии по ядерному регулированию Виктор Дрикс полагает, что пропавший грамм был направлен на захоронение ядерных отходов, однако записи о нем исчезли из базы данных университета. 

    Как сообщает LiveScience, этого количества плутония не хватит для создания ядерной боеголовки, однако его вполне достаточно для создания так называемой «грязной бомбы» — оружия массового поражения, которое заражает местность радиоактивным излучением.

    Автор: Антон Соколов
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