Университет в США потерял оружейный плутоний, которого хватит для «грязной бомбы»

Бойсе, 5 мая. Государственный университет Айдахо (США) заявил о пропаже одного грамма оружейного плутония-239.

В последний раз проверка запасов радиоактивного вещества, который находится в университете на хранении, проводилась в 2004 году. Теперь же выяснилось, что вместо 14 грамм плутония-239 в университете хранится 13 грамм.

Официальный представитель комиссии по ядерному регулированию Виктор Дрикс полагает, что пропавший грамм был направлен на захоронение ядерных отходов, однако записи о нем исчезли из базы данных университета.

Как сообщает LiveScience, этого количества плутония не хватит для создания ядерной боеголовки, однако его вполне достаточно для создания так называемой «грязной бомбы» — оружия массового поражения, которое заражает местность радиоактивным излучением.