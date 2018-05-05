Сирия: САА освободила от боевиков ИГ южную часть района Хаджар аль-Асвад под Дамаском

Дамаск, 5 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) освободили от боевиков южную часть района Хаджар Аль-Асвада на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании правительственных сил.

По данным источника, 105-я бригада Республиканской гвардии САА выбила боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в РФ) из южной части района Хаджар аль-Асвад. В ближайшее время сирийская армия продолжит штурм позиций ИГ в северной части района. Накануне правительственным войскам удалось прорвать оборону боевиков, отделив район Хаджар аль-Асвад от лагеря Ярмук.

1 Организация запрещена на территории РФ.