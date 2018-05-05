В Минобороны РФ рассказали, когда завершится разработка тяжелого БПЛА «Альтиус»

Москва, 5 мая. Замглавы Минобороны России Юрий Борисов сообщил, что разработка тяжелого отечественного ударного беспилотника «Альтиус» завершится в текущем году.

«Думаю, что в течение года завершим работу над тяжелым беспилотником «Альтиусом», который будет позволять нести боевую нагрузку до двух тонн», — сказал Юрий Борисов, его комментарий приводит «Звезда».

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что армия России использует большинство тех дронов, которые в будущем будут определять облик беспилотной авиации. Речь идет об их технических характеристиках и функциональных возможностях.