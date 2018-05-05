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Экономика
Глава Air France потерял работу из-за забастовок
Экономика
Глава Air France потерял работу из-за забастовок
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    Глава Air France потерял работу из-за забастовок

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    Глава Air France потерял работу из-за забастовок

    Париж, 5 мая. Гендиректор авиакомпании Air France-KLM Жан-Марк Жанайяк был вынужден уйти в отставку после того, как он не смог достичь компромисса с сотрудниками по заработной плате.

    В феврале-марте авиадиспетчеры, пилоты, бортпроводники и стюардессы  Air France-KLM устроили забастовку с требованием поднять зарплату на 6%, чем нанесли убытки компании на 296 млн евро.

    В конечном итоге Жанайяк решил пойти на уступки и предложил поэтапное повышение зарплаты бастующим — в 2018 году на 2%, а в следующие три года — на 5%. Однако большинство сотрудников перевозчика отказались идти на компромисс.

    Отметим, что зарплаты в Air France-KLM не понимались с 2011 года из-за введенного руководством компании плана жесткой экономии. Трудовые профсоюзы полагают, что это позволило Air France-KLM улучшить своей финансовое состояние.

    Автор: Антон Соколов
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