Глава Air France потерял работу из-за забастовок

Париж, 5 мая. Гендиректор авиакомпании Air France-KLM Жан-Марк Жанайяк был вынужден уйти в отставку после того, как он не смог достичь компромисса с сотрудниками по заработной плате.

В феврале-марте авиадиспетчеры, пилоты, бортпроводники и стюардессы Air France-KLM устроили забастовку с требованием поднять зарплату на 6%, чем нанесли убытки компании на 296 млн евро.

В конечном итоге Жанайяк решил пойти на уступки и предложил поэтапное повышение зарплаты бастующим — в 2018 году на 2%, а в следующие три года — на 5%. Однако большинство сотрудников перевозчика отказались идти на компромисс.

Отметим, что зарплаты в Air France-KLM не понимались с 2011 года из-за введенного руководством компании плана жесткой экономии. Трудовые профсоюзы полагают, что это позволило Air France-KLM улучшить своей финансовое состояние.