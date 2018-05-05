В ЛНР рассказали, какие беспилотники используют ВСУ в Донбассе

Луганск, 5 мая. Украинские силовики используют беспилотные летательные аппараты для разведки позиций Луганской народной милиции. Об этом на брифинге в субботу сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Мы уже заявляли о том, что украинские силовики вводят практику использования БПЛА для атак на позиции Народной милиции ЛНР и диверсий. На данный момент ВС Украины используют беспилотники типа «Лелека-100» и типа «Фантом» для ведения воздушной разведки позиций в районах Трехизбенка и Светлодарск», — уточнил он.

Марочко напомнил, что полеты боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов запрещены вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, согласно меморандуму, направленному на реализацию положений Мирного плана от 19 сентября 2014 года.

Напомним, 21 апреля в окрестностях города Луганск подразделением ПВО Народной милиции ЛНР был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ, который был оснащен боевым зарядом и агитационными листовками.

Киев начал военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 года после того, как ЛНР и ДНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.