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В ЛНР рассказали, какие беспилотники используют ВСУ в Донбассе
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    В ЛНР рассказали, какие беспилотники используют ВСУ в Донбассе

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    В ЛНР рассказали, какие беспилотники используют ВСУ в Донбассе

    Луганск, 5 мая. Украинские силовики используют беспилотные летательные аппараты для разведки позиций Луганской народной милиции. Об этом на брифинге в субботу сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

    «Мы уже заявляли о том, что украинские силовики вводят практику использования БПЛА для атак на позиции Народной милиции ЛНР и диверсий. На данный момент ВС Украины используют беспилотники типа «Лелека-100» и типа «Фантом» для ведения воздушной разведки позиций в районах Трехизбенка и Светлодарск», — уточнил он.

    Марочко напомнил, что полеты боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов запрещены вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, согласно меморандуму, направленному на реализацию положений Мирного плана от 19 сентября 2014 года.

    Напомним, 21 апреля в окрестностях города Луганск подразделением ПВО Народной милиции ЛНР был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ, который был оснащен боевым зарядом и агитационными листовками.

    Киев начал военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 года после того, как ЛНР и ДНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Дарья Фролова
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