Политика в России: Итоги за неделю

Хотя на первую майскую неделю выпало всего лишь два рабочих дня, это вовсе не означает, что политическая жизнь в России замерла. Пары дней власть предержащим хватило, чтобы наполнить новостные ленты. Ну а президент Владимир Путин, у которого последний рабочий день третьего срока выпал на пятницу, 4 мая, традиционно не прекращает работы и во время каникул.

Бурные обсуждения повлекла информация о том, что Россия сократила оборонный бюджет на 20%. Ажиотаж непонятен, ведь о грядущем снижении расходов сообщалось еще в прошлом году. Тем не менее, в ряде СМИ появились спекуляции: якобы военный бюджет урезан из-за проблем в экономике, а их, кончено, повлекли санкции.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков остудил горячие головы. Он объяснил, что тенденция связана с тем, что в российской армии проведена широкомасштабная работа по технологическому обновлению. Так как процесс подходит к завершению, пик расходов пройден.

Что касается силовых ведомств исключительно внутреннего назначения, их тоже коснулись изменения. В четверг президент подписал указ об освобождении от занимаемых должностей двух прокуроров и пятерых генералов МВД и Следственного комитета. Были и назначения — утверждены начальники УФСИН в Свердловской области, а также управления МВД по Хабаровскому краю и Пензенской области.

Министерство финансов тем временем выступило с инициативой, реализация которой может вывести из тени несколько миллионов граждан, которых называют «самозанятыми». Сделать это предполагается с помощью введения специального налога и официального оформления деятельности. Налог небольшой, он может составить 3%, если гражданин оказывает услуги физическим лицам, и 6%, если юридическим. Детали инициативы еще предстоит проработать, уточнив само понятие «самозанятость», и, разъяснив механизмы взимания налога. Кстати, делать это предполагается через мобильное приложение, которое должно заменить онлайн-кассы. Похожая система сейчас действует в сфере каршеринга.

Налог этот совсем небольшой, однако он поможет выйти из тени тем, кто профессионально зарабатывает, не числясь в списках индивидуальных предпринимателей, либо будучи наемным работником. Например, у них появится возможность пользоваться мерами государственной поддержки. В Минфине подумали и о потребителях этой категории услуг. Есть идея начислять гражданам баллы, в случае, если они получили через приложение кассовый чек. Эти баллы они, например, смогут потратить на получение налоговых вычетов. Пока инициатива находится на стадии проекта. Однако предполагается, что с 2019 года он сможет пройти необходимые доработки и будет утвержден в качестве закона.

Президент России Владимир Путин в понедельник успел поговорить по телефону сразу с двумя мировыми лидерами, причем оба связались с ним сами. Первым стал Эммануэль Макрон, президент Франции. Он позвонил Путину из самолета и рассказал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом. Вторым — Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля. Оба разговора касались, в первую очередь, иранской атомной программы.

Вторую половину недели президент посвятил, в частности, мероприятиям, связанным с организацией грядущего чемпионата мира по футболу. Владимир Путин посетил заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018». На совещании обсуждалась готовность к турниру объектов инфраструктуры. По окончании заседания Путин провел встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Чуть раньше оба президента получили удостоверения болельщиков чемпионата.

Как уже было сказано, пятница стала последним рабочим днем текущего президентского срока Владимира Путина. Следующая неделя начнется с инаугурации, в сценарии которой, как рассказал Дмитрий Песков, предвидятся лишь незначительные изменения. Так, кортеж президента будет использован во время церемонии, вопреки информации, попавшей в СМИ ранее. Разница лишь в том, что Путин проследует на нем из рабочего корпуса в Большой Кремлевский дворец. В прошлый раз он переезжал из Дома правительства, так как занимал должность премьер-министра.

Подготовка к церемонии вошла в завершающую стадию: уже готов президентский знак — символ власти в России. Он представляет собой цепь из золота высшей пробы со звеньями в виде Герба Российской Федерации. На одной из граней закреплена накладка с именем избранного президента. Знак обновлен и подготовлен к инаугурации, которая состоится в Кремле 7 мая.