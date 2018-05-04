Инаугурация Владимира Путина 2018: когда и как пройдет, где смотреть

В 12.00 7 мая начнется торжественная церемония вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Путина. Чем она будет отличаться от инаугураций главы государства прошлых лет, читайте в материале Федерального агентства новостей.

По закону инаугурация избранного президента России проходит в день истечения полномочий его предшественника, и с 2000 года этим днем является 7 мая. То есть церемония вступления в должность главы государства пройдет 7 мая уже в пятый раз. И в пятый же раз — в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Что нового будет на инаугурации президента России 7 мая 2018 года

Накануне стало известно, что инаугурация Владимира Путина в этот раз обойдется без традиционного проезда президентского кортежа по улицам Москвы. До этого президент приезжал в Кремль на церемонию вступления в должность в сопровождении Почетного эскорта Федеральной службы охраны РФ.

Также известно, что нынешняя церемония будет отличаться большим количеством гостей: на ней будут присутствовать пять тысяч человек, что вдвое больше обычного. Помимо парламентариев, чиновников, деятелей культуры и других известных и уважаемых лиц на инаугурацию Владимира Путина в этом году приглашены волонтеры и активисты, которые были задействованы в его избирательной кампании.

Известно, что в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, где Владимир Путин даст присягу на Конституции, будут находиться члены Администрации президента, премьер-министр, члены кабмина, губернаторы, избранные сенаторы и депутаты, а также представители религиозных конфессий и другие известные личности. Остальные гости церемонии инаугурации разместятся в двух других залах парадной анфилады дворца и будут наблюдать за происходящим на специальных экранах. Но их преимущество перед телезрителями состоит в том, что они увидят Владимира Путина вживую, когда он будет проходить мимо них к месту произнесения присяги. Плюс часть приглашенных будет ждать выхода президента на Соборной площади. Это еще одно новшество нынешней инаугурации.

Кто из мировых лидеров будет присутствовать на инаугурации Путина

В числе иностранных приглашенных на инаугурации Владимира Путина СМИ называют экс-премьера Италии и лидера партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони и с большой долей вероятности — экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Некоторые СМИ сообщили, что на церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ будет присутствовать голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Точно неизвестно, будут ли присутствовать на церемонии лидеры Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. По словам политолога Сергея Маркова, на инаугурации не будет никаких действующих мировых лидеров. Визиты в Москву Лукашенко, Назарбаева, молдавского лидера Игоря Додона, главы Азербайджана Ильхама Алиева состоятся уже после 7 мая, считает гендиректор «Института политических исследований».

С Сергеем Марковым солидарен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Не в традициях России массово приглашать иностранных гостей на инаугурацию президента. У нас это не такое шоу, как в США. Потому что инаугурация в России — это внутреннее политическое событие, которое не нуждается в визите видных зарубежных политиков», — заметил политолог в комментарии ФАН.

«Польза, честь и слава»

Что касается присяги, которую даст на Конституции Владимир Путин, то она закреплена в 82-й статье главного закона России и состоит из 33 слов:

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

После произнесения присяги глава Конституционного суда вручит Владимиру Путину символы президентской власти — штандарт и знак президента РФ. Первый представляет собой квадратное, окаймленной золотой бахромой полотнище из трех равновеликих полос белого, синего и красного цветов с золотым изображением герба Российской Федерации в центре. А знак президента России — это символическая копия ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, состоящая из золотого равноконечного креста с расширяющимися концами, покрытого рубиновой эмалью с лицевой стороны, с накладным изображением герба РФ в центре. На обратной стороне креста — круглый медальон с надписью «Польза, честь и слава» и изображением лавровых ветвей в нижней части.

При помощи венка из лавровых ветвей крест соединяется с цепью, состоящей из 17 звеньев, девять из которых — это изображения российского герба, а восемь — это круглые розетки с девизом: «Польза, честь и слава». Выполнена эта цепь из золота, серебра и эмали.

Где смотреть прямую трансляцию инаугурации Путина

Торжественную церемонию вступления в должность президента РФ Владимира Путина будут транслировать Первый канал, «Россия 1», «Россия 24» и НТВ.

Начнется трансляция в полдень и продлится 50 минут. В это время заложены и прямые включения корреспондентов до и после церемонии, а также впечатления приглашенных гостей. Иными словами, торжественная часть будет довольно короткий: вход избранного президента в Андреевский зал с первыми ударами курантов, его проход к трибуне под звуки торжественного марша, дача присяги и краткая речь по вступлении в должность, после чего с Кремлевской набережной прогремит салют.

Что будет после — загадка

А вот что будет после инаугурации Владимира Путина — можно только гадать. В 2012 году, к примеру, после церемонии вступления в должность президент впервые в жизни сыграл в хоккей, забив при этом сразу шесть шайб.

Точно известно, что после инаугурации действующее правительство и его председатель автоматически отправляются в отставку. По мнению некоторых политологов, кабмин ожидают серьезные перестановки.

«Я не знаю, насколько сильно изменится наше правительство, поскольку до таких вопросов я не допущен. Но оно не может не измениться чисто по технологическим соображениям. У нас правительство несет ответственность за все проблемы, поэтому логично ждать перемен в нем, но какие именно они будут и насколько глубокими, сейчас сказать сложно», — заметил в беседе с ФАН известный российский политолог Сергей Михеев.

По его мнению, Путин выбирает между так называемым либеральным блоком, который навязывает свою идеологию развития экономки более успешно, и людьми, которые нацелены более традиционалистски.

При этом указ о назначении нового премьер-министра будет подписан уже 7 мая, чтобы на следующий день назначение смогла утвердить Госдума.

Напомним, на выборах президента России 18 марта 2018 года Владимир Путин набрал более 76% голосов избирателей.