ЛНР призвала ОБСЕ обратить внимание на размещение ВСУ вооружения в Новотошковском

Луганск, 5 мая. ЛНР призвала представителей миссии ОБСЕ в Донбассе обратить внимание на размещение ВСУ тяжелого вооружения у жилых домов в населенном пункте Новотошковское, заявил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

«Уже сегодня рано утром ВСУ, прикрываясь мирными гражданами, вели обстрел из 120-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета из населенного пункта Новотошковское по населенному пункту Донецкий», — сказал представитель оборонного ведомства.

Марочко добавил, что пулеметы были установлены посреди улиц, где находятся дома мирных жителей. Он призвал ОБСЕ обратить внимание на данную информацию.

Ранее сообщалось, что накануне под огнем киевских силовиков оказался населенный пункт Голубовское. В Народной милиции добавили, что ВСУ используют боеприпасы, предназначенные для нанесения большего урона.