Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Бурятии

Москва, 5 мая. Девять человек были доставлены в больницу в субботу после столкновения пассажирского микроавтобуса, внедорожника и грузового автомобиля в Бурятии, сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Наталья Маслова.

По ее словам, ДТП произошло около 17.00 часов по местному времени (12.00 по Москве). Внедорожник Toyota Land Cruiser на 85-м километре трассы Улан-Удэ – Кяхта врезался в стоящий микроавтобус Fiat Ducato, который в свою очередь въехал в грузовик Nissan Condor, передает ТАСС.

В результате аварии пострадали восемь человек, находившихся в микроавтобусе, и один пассажир микроавтобуса. Они были доставлены в больницу для осмотра. Пока о состоянии пострадавших неизвестно.

Всего в микроавтобусе находилось 14 человек. В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.