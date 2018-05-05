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Путин — наш президент: москвичи отвергли несогласованную акцию Навального
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    Путин — наш президент: москвичи отвергли несогласованную акцию Навального

    1989

    Путин — наш президент: москвичи отвергли несогласованную акцию Навального

    Москва, 5 мая. Акции сторонников Алексея Навального проходят в России в субботу, причем в Москве, Петербурге и ряде других городов площадки для их проведения не были согласованы с властями.

    Несанкционированный митинг Навального в столице начался в 14.00 на Пушкинской площади. Примечательно, что на него пришли в том числе граждане, которые не разделяют взгляды скандального блогера. Федеральное агентство новостей публикует видео очевидцев происходящего.

    Собравшиеся скандируют лозунги: «Путин наш президент», «Фашизм не пройдет», «Не допустим нового майдана». При этом граждане соблюдают общественный порядок и не предпринимают противоправных действий.

    Напомним, сегодня в России проходят акции сторонников Алексея Навального. В ряде городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, акции не были согласованы с властями.

    Путин — наш президент: москвичи отвергли несогласованную акцию Навального

    Автор: Алексей Громов
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