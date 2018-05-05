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Не играйте в угадайку: в Госдуме призвали отказаться от домыслов о кандидатуре премьера РФ
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    Не играйте в угадайку: в Госдуме призвали отказаться от домыслов о кандидатуре премьера РФ

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    Не играйте в угадайку: в Госдуме призвали отказаться от домыслов о кандидатуре премьера РФ

    Москва, 5 мая. Любые прогнозы и предположения о том, кто станет новым премьер-министром России, являются только домыслами, заявил в субботу вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    Он призвал отказаться от домыслов и не играть в «угадайку», а дождаться решения президента России, который должен предложить кандидатуру на пост председателя правительства после инаугурации.

    «Предлагаю не играть в угадайку, а просто дождаться, пока президент назовет его. Так или иначе я более чем уверен, что это будет достойный человек», — сказал Толстой.

    По словам вице-спикера Госдумы, сегодня назвать имя кандидата на пост нового премьер-министра России со стопроцентной уверенностью не может ни один эксперт.

    Напомним, инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая. После этого, согласно Конституции РФ, в течение двух недель глава государства должен предложить кандидатуру председателя российского правительства. Затем представленную кандидатуру должна рассмотреть Госдума.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не анонсирует кадровые вопросы, отвечая на вопрос о том, определился ли глава государства с кандидатурой на пост премьер-министра РФ.

    Автор: Василий Котов
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