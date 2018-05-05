Около 20 машин горят на автостоянке в Киеве

Киев, 5 мая. В украинской столице на открытой автостоянке загорелись около 20 автомобилей, спасатели локализовали пожар. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщение о возгорании на одной из стоянок в Киеве поступило на пульт экстренных служб около 13.20. Спасатели выехали на место ЧП.

«Пожарные установили, что на открытой автостоянке горит около 20 автомобилей. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 14.08 пожар был локализован», — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

В данный момент пожарные продолжают бороться с огнем.