Противоядие от «навальнистики»: почему акция Навального 5 мая потерпела неудачу

Сторонники Алексея Навального проводят акции в разных городах России, причем в ряде из них, в том числе в Москве и Петербурге, мероприятия не согласованы властями. За участие в незаконной акции в столице были задержаны сам блогер и бывший глава его московского штаба Алексей Ляскин. Кроме того, правоохранители задержали за провокации несколько десятков участников несанкционированных акций в разных городах. Почему очередная попытка Алексея Навального спровоцировать беспорядки в Москве и других российских городах потерпела неудачу, объяснил политолог.



Анонсированные «прогулки» Алексея Навального 5 мая по Пушкинской площади и Тверской улице в Москве снова закончились ничем, если не считать задержанных за нарушение общественного порядка и правил проведения массовых мероприятий, в том числе и самого блогера. В других городах картина для Навального оказалась еще более печальной — наблюдатели отмечают, что на его акции с каждым разом выходит все меньше народу, а «протест» все больше маргинализируется. Отметим, полиция на конфликты не шла, что не мешало сторонникам Навального провоцировать стражей порядка для дополнительного пиара своего лидера.

Зачем Навальному нужны эти нелепые «прогулки», хотя он имел возможность спокойно выйти на собственный согласованный митинг на проспект Сахарова, как предлагала ему мэрия, объяснил Федеральному агентству новостей руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО), сотрудник Российского экономического университета Василий Колташов.

Эксперт напомнил, что еще 30 апреля Навальный спокойно принял участие в митинге против блокировки Telegram, где выступал, несмотря на недовольство других участников акции, возмущенных излишней политизацией мероприятия. Однако собственную акцию на проспекте Сахарова Алексей Навальный проводить не рискнул — за спинами других участников, представляющих различные политические силы, ему было явно комфортнее, подчеркнул собеседник ФАН.

«Цели Навального не меняются, — отметил Василий Колташов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Либеральная оппозиция как пыталась пробиться к власти, спровоцировав кризис на улицах российских городов, так и продолжает эти попытки. И это несмотря на то, что в 2012-2017 годах «навальнистов» постигла неудача, они ослабли и не смогли реализовать свои задачи. Но это не отменяет того факта, что оппозиционные лидеры не оставили попыток продолжить разрушение страны. Поэтому Навальный продолжает действовать в том же стиле, провоцируя беспорядки на улицах Москвы и других городов».

Что касается причин, по которым Навальный отказался от согласованного митинга на проспекте Сахарова, то политолог прокомментировал это не без юмора.

«Возможно, название «проспект Сахарова» не устроило Навального для его собственной акции по эстетическим причинам, поскольку это название несет в себе некоторую шизофреничность, — иронически отметил Колташов. — Напомню, личность Андрея Сахарова воспринимается в российском обществе неоднозначно. Как в 1990 годы выглядела демократия, к которой призывал Сахаров, наше общество не может забыть по сей день. В «демократии» образца девяностых не оказалось ни демократии, ни обещанного процветания».

Скорее всего, опасность возникновения аналогий с «лихими девяностыми» просто испугала Навального, предположил политолог.

«К тому же есть очень горький пример Украины, который действует как противоядие от «навальнистики» и всей политической пропаганды ее лидера, — отметил Василий Колташов. — Естественно, Алексей Навальный понимает, что ему на проспект Сахарова не надо…как не надо и на площадь Ельцина… Потому что в этом случае Навальный априори будет выглядеть негативно, а он стремится ровно к противоположному эффекту».

Кроме того, Алексей Навальный, возможно, по заданию своих западных кураторов, исповедует принцип: «чем хуже — тем лучше». Это значит, что несанкционированная акция — наиболее выгодный для него способ привлечения к себе внимания, отметил собеседник ФАН.