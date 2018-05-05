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Сирия: ВКС РФ уничтожили объекты террористов на севере провинции Хама
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили объекты террористов на севере провинции Хама

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    Сирия: ВКС РФ уничтожили объекты террористов на севере провинции Хама

    Дамаск, 5 мая. Авиация ВКС РФ уничтожила объекты террористов в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр-Зита на севере провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, минувшей ночью ВКС РФ нанесли серию авиаударов по объектам и позициям группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая входит в альянс боевиков, возглавляемый террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ).

    Российская авиация уничтожила несколько объектов инфраструктуры террористов, а также нанесла удары по позициям боевиков в районе городов Кафр-Зита и Аль-Латамина. Авиаудары наносились в рамках подготовки масштабной наступательной операции правительственных сил на позиции террористов на севере провинции Хама.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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