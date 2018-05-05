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Навального задержали на несанкционированной акции в Москве
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    Навального задержали на несанкционированной акции в Москве

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    Навального задержали на несанкционированной акции в Москве

    Москва, 5 мая. Блогера Алексея Навального задержали на несанкционированной акции в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    Правоохранительные органы задержали Алексея Навального в Москве, когда он прибыл на несогласованную с властями акцию на Пушкинской площади.

    Обеспечением безопасности на публичном мероприятии занимаются сотрудники полиции. Ранее сообщалось о немногочисленных акциях в других городах России, причем многие из них не были согласованы.

    Автор: Герман Парло
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