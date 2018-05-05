Москва, 5 мая. Блогера Алексея Навального задержали на несанкционированной акции в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Правоохранительные органы задержали Алексея Навального в Москве, когда он прибыл на несогласованную с властями акцию на Пушкинской площади.

Обеспечением безопасности на публичном мероприятии занимаются сотрудники полиции. Ранее сообщалось о немногочисленных акциях в других городах России, причем многие из них не были согласованы.